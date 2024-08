Mihajlovic, Vogliacco: "Ecco cosa mi ha insegnato. Mi diceva sempre..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A e nel corso della chiacchierata ha parlato anche del rapporto speciale che aveva col suocero, Sinisa Mihajlovic. "Il primo ricordo che mi viene in mente - ha raccontato - era che parlavamo tantissimo di calcio, entrambi avevamo degli sfoghi sul calcio essendo nello stesso mondo. Più che sul gol, mi immaginavo la prima partita da avversario. Lui mi diceva sempre: 'Continua a fare bene, mi raccomando, che un giorno ti prenderò nella mia squadra'".

"Più che sui gol, lui ci teneva che dessi l’anima e incarnassi un po’ i suoi valori in campo. Mi ha insegnato questo, ad essere leale, a non rubare niente agli altri per emergere e dare sempre tutto, dare sempre il cento per cento. Provo ad essere almeno un 5% di quello che era lui come persona. Spero che mio figlio prenda un po’ del suo carattere visto che ha un nonno speciale".

