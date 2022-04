Milan, Calabria pensa già alla Lazio: “Ripartiamo subito, domenica è importante”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

L'Inter batte il Milan e vola in finale di Coppa Italia, al termine della sfida, il capitano rossonero Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Mediaset proiettandosi verso il match di domenica sera contro la Lazio, valido per la 34esima di Serie A: "Dobbiamo ripartire subito domenica in campionato. Mangiamoci le mani stasera, da domani lavorar sodo ancora più di prima. Una sconfitta che può influire sul campionato? No, non deve. La squadra è forte e deve ripartire. Non abbiamo portato a casa il risultato che volevamo, dobbiamo ripartire subito”.