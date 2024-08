Milan, caso rientrato: Bennacer è tornato in gruppo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Quella di sabato contro la Lazio è già una partita chiave per il Milan che deve voltare pagina dopo un inizio di stagione tutt'altro che brillante. I rossoneri, reduci da un pareggio e una sconfitta, sono a caccia della prima vittoria e in questo frangente ogni dettaglio può fare la differenza. Fonseca sta proseguendo la preparazione e oggi in gruppo ha ritrovato anche Bennacer, rientrato dopo tre giorni di assenza dovuti a un attacco febbrile. Si chiude così un caso per il club che, a ridosso della vigilia del big match, avrebbe potuto portare agitazione. Il centrocampista, si legge su Calciomercato.com, è stato influenzato da situazioni sul mercato che non avevano basi concrete.

