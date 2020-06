Milan, Castillejo carica i rossoneri: "Ci aspettano 12 finali per l’Europa"

Il 4 luglio andrà in scena all’Olimpico la sfida tra Lazio e Milan, valida per la 30esima giornata. I biancocelesti che sognano lo scudetto affronteranno i rossoneri in cerca di un posto in Europa League. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista spagnolo milanista Samu Castillejo ha fatto il punto prima della partita di stasera con il Lecce: “Abbiamo tanta voglia di andare in Europa, ci aspettano 12 finali, oggi c’è la prima. L’assenza di Ibrahimovic si farà sentire, ma siamo fiduciosi di poter ottenere ottimi risultati”.

Atalanta-Lazio, Agostinelli: “Gara fondamentale per i biancocelesti. Sulla squalifica di Gasperini…”

Mignogna: "Pronti a riavviare l'iter per l'assegnazione dello Scudetto 1915"

/TORNA ALLA HOME PAGE