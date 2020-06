Milan, Castillejo shock: "Mi hanno derubato puntandomi una pistola" - FOTO

Esperienza shock nel pomeriggio di oggi per l'esterno del Milan Samu Castillejo. Mentre era in auto a Milano lo spagnolo è stato avvicinato da due ragazzi che gli hanno puntato la pistola e sfilato un orologio di valore. Lo stesso Castillejo ha postato una storia su Instagram in cui ha scritto: "Ma a Milano tutto a posto? Mi hannop derubato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia". Il giocatore ha subito sporto denuncia alle forze dell'ordine.

