Milan, Conceicao: "Errori da circo! È frustrante, nello spogliatoio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"È frustrante per tutti, per i tifosi e per chi lavora dal mattino alla sera. Dobbiamo accettarlo, lavoriamo su questo". ha esordito così Sergio Conceicao presentandosi in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dal Milan in casa del Torino. Il tecnico rossonero, analizzando la prestazione e il momento della squadra, ha poi aggiunto: "Gli errori individuali ci stanno penalizzando tanto. Il 90% degli ultimi gol presi non sono errori forzati, ci sono fasi della stagione in cui ne capitano di tutte. Non è una scusa, ma la verità. Perdere così e con errori non forzati, mette in difficoltà. Volevo dire una cosa con il cuore: la nostra stagione non è finita, siamo qui per ottenere l'obiettivo del quarto posto. Mi alleno e dormo là, saremo competitivi fino alla fine".

Oggi gli errori sono troppo evidenti, quasi da circo. Mi prendo le responsabilità, sono la faccia della squadra. Poi in spogliatoio tutti devono prendersele: è un discorso che altrimenti possiamo parlare 10 ore...Chi è dentro al Milan deve guardarsi in faccia in spogliatoio. Dobbiamo tornare a casa e pensare all'allenamento, così la strada è più facile".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE