Milan, Conceicao lascia la sala stampa dopo una sola domanda: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata da dimenticare per il Milan e per Conceicao. I rossoneri hanno infatti perso la gara d'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord a cui è bastata la rete di Paixão dopo tre minuti per portare a casa la sfida d'andata.

Al termine della gara il tecnico dei rossoneri è apparso piuttosto nervoso come dimostra quanto accaduto in conferenza stampa. Conceicao ha infatti risposto a una sola domanda per poi lasciare la sala stampa: "Adesso basta però: ho aspettato 15 minuti fuori per parlare e ora vado via", queste le parole in riferimento alle precedenti conferenze del tecnico e di un giocatore del Feyenoord.