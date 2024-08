Milan, dirigenza a Milanello in vista della sfida con la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio e Milan, reduci dalla sconfitta rispettivamente contro Udinese e Parma, hanno iniziato una nuova settimana di lavoro in vista del match di sabato sera all'Olimpico. Per caricare la squadra e dare una scossa, nella giornata di oggi a Milanello si è visto Gerry Cardinale che ha incontrato, insieme a Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, il tecnico rossonero. Il proprietario del club ha pranzato con Fonseca cogliendo l'occasione per rinnovargli il suo supporto, nella speranza che la sua squadra riesca a invertire la rotta dopo un inizio di stagione tutt'altro che soddisfacente.

