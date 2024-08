Milan, Fonseca: "Vi dico chi non ci sarà domani. Siamo uniti e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del big match contro la Lazio, prima della partenza per la Capitale, Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro facendo chiarezza anche in merito alle situazioni di alcuni singoli. Le sue parole: "Noi abbiamo la consapevolezza che non abbiamo cominciato bene, ma c'è una cosa molto positiva: è che siamo tutti d'accordo, siamo uniti. Vogliamo cercare soluzioni ed è quello che abbiamo fatto questa settimana. Stando tutti insieme è più facile lavorare. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Penso che abbiamo capito quello che è veramente importante migliorare. Siamo uniti, abbiamo lavorato bene, mi aspetto di vedere un Milan diverso domani".

"Abraham sarà convocato domani? Sono stato sorpreso a pranzo perché Danso era arrivato a Roma e ora non lo è più. Quindi, finché non sarà ufficiale non parlerò di Abraham. Domani non c'è Morata, non c'è Jovic perché ha la lombalgia, abbiamo Okafor e Camarda".

"Saelemaekers e Jovic, cosa è successo? Niente. Convocati domani Camarda, Zeroli, Bartesaghi e Cuenca. Jovic è infortunato ora. Saelemaekers? Dobbiamo fare attenzione a quelle che sono le ambizioni dei giocatori".

