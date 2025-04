Milan, futuro incerto per Conceicao: da Allegri a Sarri, tutti i possibili sostituti

TUTTOmercatoWEB.com

Sergio Conceicao al 90% non sarà più l'allenatore del Milan la prossima stagione. Lo riporta Tuttosport, sottolineando che adesso è il tecnico che sta prendendo le distanze dalla società, mentre i risultati sembrano arrivare. In caso di addio, uno dei sostituti papabili è Massimiliano Allegri, ma attualmente non si sono ancora registrati contatti ufficiali.

Molto impattante sarà anche la scelta del direttore sportivo, con Tony D'Amico che vorrebbe Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio. Intanto Fenucci e Ludi si tengono stretti Vincenzo Italiano e Cesc Fabregas, con Gian Piero Gasperini che ha spiegato di non aver mai detto che sarebbe andato via, più semplicemente non avrebbe rinnovato. In calo le quotazioni di Roberto De Zerbi, resta invece sullo sfondo Antonio Conte.

