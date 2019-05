Milan, Gazidis: "Sceglieremo il nostro allenatore con cura"

La Lazio deve ancora sciogliere il nodo allenatore, con Inzaghi che prende tempo per capire quale possa essere la scelta migliore per il futuro. L'ombra del Milan si allunga, i rossoneri hanno messo gli occhi sul mister piacentino. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'amministratore delegato Gazidis ha tracciato l'identikit del nuovo allenatore: "Sarà scelto con cura: non importa l'età o la nazionalità, importa che sia adatto a ciò che vogliamo fare e costruire". Poi, il nuovo ad ha ribadito come la calma sarà il modus operandi per questa importante decisione, magari con l'aiuto di Maldini: e proprio il ds del Milan è tra quelli che più di tutti caldeggia il nome di Inzaghi, anche spinto dai consigli del fratello del biancoceleste. Storia, personalità, profilo, risultati e statistiche: queste tutte le componenti che verranno prese in considerazione da Gazidis per eleggere il nuovo allenatore del club.

