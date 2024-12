Milan, Ibrahimovic: "Abbiamo fatto un errore, chiediamo scusa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno della presentazione di Conceicao come novo allenatore del Milan, Ibrahimovic ha preso parola per ringraziale Fonseca e scusarsi con i tifosi: "Voglio ringraziare Paulo Fonseca per quello che ha fatto, per il professionista che è e massimo rispetto per lui. Il motivo dell'esonero è la mancanza di risultati e quando sei al Milan i risultati sono fondamentali. Fonseca è stato esonerato subito, abbiamo fatto un errore nel mandarlo in conferenza stampa dopo la partita con la Roma. Abbiamo fatto un errore e chiediamo scusa ai tifosi, non siamo soddisfatti anche noi e non saremo soddisfatti fin quando non raggiungeremo i nostri obiettivi. La Supercoppa è uno di questi. La responsabilità non è solo dell'allenatore ma va condivisa con tutti, dobbiamo prendercela tutti. Nel bene e nel male, il Milan è sempre pronto per il prossimo step, si è sempre preparati nel bene e nel male, non c'è scelta fatta nel panico".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE