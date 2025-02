Milan, Ibrahimovic: "In Champions senza italiani? Li abbiamo cercati, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida di Champions League, valida per il ritorno dei playoff, in conferenza stampa è intervenuto Ibrahimovic al posto di Conceicao. Il dirigente rossonero ha risposto alle domande dei cronisti e sul fatto che domani in campo non ci saranno italiani, ha affermato: "Noi abbiamo cercato italiani, solo che non siamo riusciti a chiudere. Sottil l'abbiamo preso. Vogliamo giocatori italiani, ma ogni situazione è diversa. Noi cerchiamo di portare i migliori giocatori al Milan. Quando sei al Milan nessuno ha il posto garantito, c'è sempre uno di fianco a te che può prendere il tuo posto. E se non c'è allora lo si porta da fuori, italiano o straniero".

"Noi cerchiamo profili che possono stare al Milan. Ci sono tanti grandi giocatori, ma quando giochi davanti ad 80mila persone è diverso. Ho visto tanti giocatori che non sono riusciti a giocare al Milan, poi sono andati in altre piazze e hanno fatto bene. Quando sei al Milan devi portare i risultati. Per questo i giocatori del Milan diventano leggende: perché portano risultati e trofei. Abbiamo occhi su tanti italiani, ma come dici te il mercato italiano è diverso. Ma non abbiamo paura, se è giusto lo facciamo".

