Milan, infortunio per Gabbia: costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco con Cornelius

Pronti via il Milan di Stefano Pioli, impegnato a San Siro contro il Parma, perde il giovane Matteo Gabbia. Il difensore infatti è stato costretto a uscire dopo un duro contrasto con Cornelius. Il calciatore è uscito dal campo molto dolorante e nelle prossime ore si capirà meglio qual è l'entità dell'infortunio. Al suo posto esordio in campionato per Pierre Kalulu.

Lazio, Acerbi mette il Benevento nel mirino: "Guardiamo avanti, martedì ci rifaremo" - FT

Calciomercato, dalla Norvegia: "La Lazio tiene d'occhio Mannsverk. È il migliore in Obos Ligaen"

TORNA ALLA HOMEPAGE