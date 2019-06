Milan, l'udienza del Tas slitta: Europa League salva

Buone notizie per il Milan, da Losanna: il Tas ha aggiornato la lista delle udienze fino al 14 agosto e non risulta, nell'elenco, l'arbitrato con protagonisti la Uefa e il club rossonero. La società milanista aveva presentato il ricorso lo scorso 24 dicembre: la questione relativa alle sanzioni inflitte al club in relazione al Fair Play Finanziario verrà probabilmente discussa a stagione iniziata. Questo significa che, salvo procedimenti d'urgenza, il Milan non rischia l'accesso ai gironi di Europa League. La Roma affronterà i preliminari e il Torino sarebbe escluso dal torneo.