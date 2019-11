Milan - Lazio, Galderisi: “Non so cosa manchi per il salto di qualità". E su Immobile-Piatek...

Dal Milan alla Lazio, Giuseppe Galderisi ha vestito entrambi i colori che stasera saranno protagonisti sotto le luci di San Siro. In biancoceleste una stagione (quella della promozione in Serie A del 1987/88 ndr) e un solo gol segnato, ma da ex attaccante “Nanu” - così era stato soprannominato dai tifosi della Juventus - non ha potuto esimersi dal dare un giudizio su Immobile e Piatek, uno contro l'altro al Meazza: “Ci sono delle stagioni dove va tutto per il verso giusto, ed è quello che sta accadendo a Immobile. È stato bravo a superare le critiche, specialmente quelle per il rendimento in nazionale, e ora la porta gli sembra più grande” - ha detto a DerbyDerbyDerby - “Piatek invece ha qualità importanti, ma come tutto il Milan ha bisogno di liberarsi mentalmente. Vorrei menzionare anche Leao, è molto bravo nonostante non sia una vera e propria prima punta”. Poi Galderisi ha parlato della Lazio e del lavoro di Inzaghi: “La Lazio in questi anni ha offerto un ottimo gioco, e possiede uno dei migliori centrocampi della Serie A per qualità e quantità. Inoltre in attacco può contare su tre calciatori eccezionali che sono in grado di capitalizzare il calcio orchestrato alla perfezione da Simone Inzaghi. Sinceramente non so cosa manchi a questa squadra per fare il definitivo salto di qualità”. Di contro il Milan è invece in una fase di crescita: “Pioli è un ottimo tecnico che sta cercando di trovare il giusto equilibrio in questo Milan. La vittoria con la Spal è risultata fondamentale in tal senso, i tre punti di giovedì sono un ottimo viatico per la sfida contro la Lazio. Dovrà essere bravo Pioli a lavorare sulla testa dei calciatori, trovando nel più breve tempo possibile le risposte giuste ”.

