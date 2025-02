Milan - Lazio, le probabili formazioni: Baroni tra conferme e nuove scelte

Due gare consecutive a San Siro. Prima l'Inter in Coppa Italia, ora il Milan in campionato. Tutto in una settimana: Baroni riflette sull'undici iniziale che tornerà a giocare a Milano. Il grande dubbio è già in porta: Mandas o Provedel? Solo a ridosso della partita il tecnico scioglierà le riserve su chi difenderà la porta biancoceleste. Il greco, al momento, resta leggermente in vantaggio. In difesa tornano dal primo minuto sia Marusic che Nuno Tavares, così come Gila e Romagnoli che martedì si sono alternati. Va verso un nuovo forfait Patric, ancora alle prese con il problema al piede; fuori anche Hysaj. A centrocampo regge la coppia imprescindibile Guendouzi - Rovella. È out Dele-Bashiru (che proverà a recuperare per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen); Vecino invece prova a rientrare tra i convocati, manca dal 28 novembre contro il Ludogorets. Nuovi cambi in attacco, soprattutto nella parte centrale complice l'infortunio del Taty Castellanos: Dia può giocare prima punta con Pedro trequartista, in vantaggio su Noslin (che nel caso farebbe il centravanti). Sugli esterni spazio ancora a Isaksen e Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gimenez, Tomori, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All.: Conceicao.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna. All.: Baroni.