Milan-Lazio, le probabili formazioni: Sarri tra conferme e ballottaggi

Dopo la bella vitoria interna contro il Torino, la prima stagionale all'Olimpico, la Lazio torna in campo sabato per il terzo big match del campionato. Appuntamento ore 18 a San Siro contro il Milan per la settima giornata di Serie A. Tanti dubbi per Sarri che potrebbe rimescolare un po' le carte dopo il turno infrasettimanale e in vista della gara di Champions in programma martedì a Glasgow. In porta ovviamente c'è Provedel. Romagnoli recuperato dopo la frattura composta alle ossa nasali. Dovrebbe far coppia con Casale al centro della difesa. Sugli esterni Marusic e Hysaj in vantaggio su Pellegrini e Lazzari. Tanti dubbi a centrocampo. Luis Aberto, nonostante le fatiche accumulate, è l'unico sicuro del posto. Verso la conferma anche Vecino, da capire se da mediano o da mezzala, Kamada e Rovella si giocano una maglia. Davanti si tengono pronti Isaksen, Pedro e Castellanos, ma l'impressione è che possa essere riproposto il tridente titolare formato da Felipe, Immobile e Zaccagni, nonostante gli ultimi due abbiano saltato la rifinitura a Formello.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos. All.: Sarri.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli