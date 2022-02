Milan - Lazio, le quote del match: a 3.85 la possibilità di extra-time

Archiviato il turno di Serie A, torna la Coppa italia. E dopo la sfida tra Inter e Roma, tocca a Milan e Lazio giocarsi un posto per la semifinale. La sfida è in programma questa sera alle 21 a San Siro. Entrambe le formazioni sono reduci da vittorie in campionato: i rossoneri hanno ottenuto tre punti in rimonta nel derby di Milano, i biancocelesti si sono resi protagonisti di un convincente tris al Franchi. Nell'ultima gara di Coppa fu la formazione allora guidata da Inzaghi a trionfare (0-1, gol di Correa). Andiamo a dare un occhiata alle quote del match:

La posizione in classifica e il cammino lineare in campionato del Milan gli fa guadagnare il favore dei pronostici. Lo confermano le quote: segno 1 a 1.80 su Sisal, il 2 vale 4.00. Tenendo dunque in considerazione la vittoria rossonera, dunque, i bookie aggiungono l'Over 2.5. La media gol nei precedenti tra le due squadre, infatti, è alta, di 3.2. La combo che "mixa" l'esito dell'incontro e l'arrivo di almeno tre reti nel corso del match vale 2.20 su William Hill, 2.60 su Sisal, 2.70 su Snai. Come le altre sfide di Coppa Italia, anche Milan - Lazio potrebbe non concludersi al 90'. D'altronde, sia i rossoneri che i biancocelesti hanno utilizzato i tempi supplementari per guadagnarsi il pass per i quarti. L'ipotesi secondo cui, anche in questo caso, sia necessaria un'altra mezz'ora per decretare il vincitore viene pagata 3.85 su Snai.

Per quanto riguarda il risultato esatto, i più probabili sono il pareggio per 1-1 e la vittoria di misura della formazione di casa 1-0. Il primo che dà la Lazio vincente è lo 0 a 1, che raggiunge un massimo di 15.00 su William Hill. Anche il 2 a 1 è uno score preso in considerazione dagli scommettitori. Snai e Leo Vegas danno un risultato di questo tipo a 8.50. Più bassa la quota su William Hill e Sisal, rispettivamente a 8.00 e 8.25. Con tanta qualità da una parte e dall'altra, un errore in difesa potrebbe decretare il calcio di rigore. L'arrivo di un tiro dagli 11 metri è un'eventualità data a 2.75 su Sisal e Snai.

TORNA ALLA HOMEPAGE