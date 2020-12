Milan - Lazio, pericolo ammonizioni: i diffidati che rischiano di saltare la gara

Domani sera la Lazio scenderà in campo e affronterà il Napoli, ma dopo poco più di due giorni sarà il momento della sfida contro il Milan a San Siro. Si tratta dell'ultima gara del 2020 per i biancocelesti, che dovranno star attenti alle ammonizioni per poterla giocare con la rosa al completo. Sono tre infatti i calciatori diffidati che, rimediando il cartellino giallo domenica, salterebbero il match contro i rossoneri: Caicedo, Fares e Leiva. Il primo insidia Correa per una maglia da titolare, l'algerino è ai box per uno stiramento mentre il brasiliano sta stringendo i denti per strappare una convocazione. In casa Milan due giocatori rischiano di essere squalificati per la Lazio: Kessié ed Hernandez. Entrambi dovrebbero partire dall'inizio nella sfida di domani contro il Sassuolo.

