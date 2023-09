Milan-Lazio, Pioli: "Siamo all'inizio della scalata. Contro i biancocelesti..."

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Vigilia di gara per il Milan, che domani al Meazza incontrerà la Lazio. In conferenza stampa, l'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli ha presentato così la gara. Queste le sue parole.

L'aver giocato già tante partite importanti sarà d'aiuto?

"Sì, assolutamente, perché ti aiutano a tenere alta la concentrazione e a tenere alto il livello".

Arrivate in condizioni ottimali?

"Si può dire che stiamo bene. Vogliamo trovare continuità per fare bene in campionato e in Champions. Domani è la partita più importante. Abbiamo sempre vissuto con grande equilibrio: il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione"..

Quando ti fa incavolare Leao?

"Se uno sbaglia un passaggio non è che deve aver preso per forza sottogamba l'avversario... Da Rafa mi aspetto che ne sbagli sempre meno, questo sì".

A che punto siete?

"Siamo solo all'inizio della nostra scalata. Io sono convinto della qualità e degli atteggiamenti dei miei giocatori. Ciò che sto vedendo è positivo e va portato avanti con generosità, con forza, con attenzione. Dopo la prima sosta è cominciata un'altra stagione, con partite ogni 3 giorni: per stare in alto bisogna essere forti di testa, forti nell'organizzazione, forti individualmente".

C'è una percentuale a cui è il tuo Milan ora?

"Secondo me ci sono diverse situazioni in partita a cui siamo a buon livello, altre in cui possiamo crescere ancora molto. Ma è normale: abbiamo avuto tanti cambiamenti. Ma ho insistito con i giocatori: conta solo la partita di domani. Giocare così tanto aiuta in positivo a buttare la partita precedente e a pensare subito a quella successiva".

Essere tornati in testa è stimolante?

"Non conta la vetta ora, ma la voglia di fare bene e di interpretare bene le partite. Non esistono partite facili e nemmeno partite impossibili. Sono contento di ciò che la squadra ha fatto in questi due giorni".

Dove avevi nascosto Adli fino a Cagliari?

"Yacine ha avuto grande pazienza e anche grande forza mentale nel giocare così poco e nel mantenere certi tipi di atteggiamenti. Gli avevo detto che avevamo altre intenzioni per le mezzali e che rimaneva la posizione di mediano per lui: ha lavorato con grande disponibilità. Aveva bisogno di tempo per capire una nuova posizione e nuove costruzioni sia in fase di possesso che di non possesso: sulla trequarti si gioca in un modo, da mediano in un altro. Sappiamo che non può essere ancora perfetto in quella posizione, ma con la sua disponibilità si può fare un ottimo lavoro. Il fatto che lui sia convinto di poter trovare spazio è ottimo per chi gioca a questo livello".

Come gestirai le rotazioni in difesa?

"Non ci voleva l'infortunio di Kjaer. Ho tre centrali, perché Pellegrino sta lavorando bene ma ci vorrà un po' di tempo. Avendo tre centrali diventa inevitabile decidere di partita in partita".

Tomori è imprescindibile?

"La mia speranza è che il Milan non prescinda da nessun giocatore, non vogliamo diventare schiavi di nessuno. Il club è stato bravo a prendermi tanti giocatori forti e i nostri principi non cambiano a seconda di chi gioca".

In cosa si deve migliorare?

"Voler controllare le partite fa parte del nostro percorso, ma controllare la gara non vuol dire rallentare i ritmi o non essere pericolosi. L'unico grave svarione del nostro primo tempo di Cagliari è stato sul gol e possiamo fare meglio anche altre cose. Gestire sì, ma dobbiamo continuare a essere pericolosi".

Musah da mediano?

"Può giocare in tutte e tre le posizioni del centrocampo. Ha caratteristiche che ci serviranno tanto, è uno completo e dovunque lo utilizzerò sarà importante per la squadra".

La Lazio è l'avversario più difficile da affrontare ora?

"La Lazio gioca insieme da anni con un ottimo allenatore e ha delle linee di gioco riconoscibili, con grande velocità e grande qualità. Al di là del loro momento - e stanno bene - sono una squadra forte".

Come ha visto Chukwueze?

"Dal punto di vista dei movimenti e delle posizioni sa benissimo cosa deve fare e a Cagliari lo ha fatto bene: ha servito due palloni bellissimi in Rarea. Da lui ci si aspetta anche qualche gol. È importante nel nostro schieramento".

