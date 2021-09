Milan - Lazio, utenti ancora contro Dazn: "La rotella continua a girare..."

Terza giornata del campioanato di Serie A e a quanto pare non tutti i probremi sono stati risolti da Dazn. Nel match delle 18:00 tra Milan e Lazio infatti i disservizi non sono stati pochi tanto che moltissimi utenti hanno espresso il loro malcontento sui social. "Continuamo ad andare benissimo. La rotella continua a girare, su sfondo nero in questo momento dopo vari minuti. (Fibra)", e ancora "Avete rotto le rotelle, uno schifo Milan- Lazio, non se ne esce", "Nella prossima vita voglio chiamarmi #DAZN. Cit. L’uomo invisibile". Insomma ancora tantissimi richiami alla piattaforma che creano non poca rabbia tra gli utenti.

Lazio, due passi indietro: il Milan domina e vince, decidono Leão e Ibra

Milan - Lazio, Leiva: "Non abbiamo giocato come volevamo, la strada è lunga"

TORNA ALLA HOME