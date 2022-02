Milan, le condizioni di Ibrahimovic in vista della Lazio

Mercoledì il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri si affronteranno a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei rossoneri dovrà fare a meno sicuramente di Ibrahimovic, l’attaccante ha riportato un’infiammazione al tendine d’Achille. Se prima era in dubbio la sua presenza ora è una certezza la sua assenza, non sarà nemmeno tra i convocati. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’infortunio sembra essere più grave del previsto e probabilmente sarà costretto a saltare anche la prossima gara di campionato. La situazione sarà monitorata giornalmente.

