Milan, out Alessandro Florenzi: stagione forse finita

Brutte notizie in casa Milan e soprattutto per Stefano Pioli che dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi per diverso tempo. L’esterno ha subito un infortunio nel corso della gara di ieri contro il Bologna, stamattina si è sottoposto ai consueti esami strumentali che hanno dato un esito non positivo. Si tratta di lesione del menisco interno del ginocchio sinistro, sarà necessario intervenire chirurgicamente per risolvere il problema. Sarà operato mercoledì a Roma. L’entità dell’infortunio è notevole e dopo l’intervento sarà possibile stabilire con certezza anche i tempi di recupero, sicuramente non brevi. Si pensa che non siano inferiori a 30 giorni. C’è il rischio che possa dirsi conclusa la sua stagione, saltando dunque anche la gara contro la Lazio in programma a metà aprile.

