Milan, Pioli: “Inter, Napoli e Juve superiori a tutti. Noi ce la giochiamo con Lazio, Roma e Atalanta”

Il Milan viene fermato in casa dall'Hellas Verona. A San Siro finisce 2-2 con i rossoneri che non riescono a scappare in vetta alla classifica. Stefano Pioli ha commentato la corsa scudetto e la corsa Champions ai microfoni di Sky Sport nel post partita: "Quest'anno in Serie A ci sono molte squadre forti. Sarà un campionato combattuto. Credo che Inter, Napoli e Juventus siano superiori a tutti. Noi ce la giochiamo con Lazio, Roma e Atalanta. Non scordiamoci il Sassuolo che non avrà le coppe europee".

