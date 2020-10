Milan, Pioli: “La Serie A ha squadre devastanti, tra queste la Lazio”

Il Milan ha vinto il derby e rimane imbattuto. Ai microfoni di Sky Pioli ha commentato il momento e anche le possibili gerarchie del campionato italiano: " E’ importante giocare a calcio con questo spirito e questa serenità. Non voglio smorzare gli animi ma siamo solo all’inizio e non abbiamo fatto niente. Le squadre in Italia sono migliorate tanto, ci sono squadre devastanti come Napoli e Atalanta ma anche Roma e Lazio".