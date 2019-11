Milan, Pioli: "Lazio forte e difficile da affrontare. Serve prestazione convincente"

Stefano Pioli conquista i primi 3 punti della sua avventura al Milan battendo la SPAL per 1-0 grazie alla rete su punizione di Suso. Un risultato importante anche in vista della sfida di domenica sera contro la Lazio: "La Lazio ha giocato ieri sera, noi un giorno dopo e dobbiamo pensare a recuperare energie perché domenica sera vogliamo fare un'altra prestazione convincente. La partita che può cambiare la stagione sarà sempre la prossima. Sono contento per i giocatori, il club, i tifosi. Dobbiamo pensare alla Lazio, abbiamo un avversario molto difficile e molto forte. Nella nostra partita ci sono state buone cose ed altre su cui dobbiamo lavorare".