Milan, primo allenamento in vista della Lazio: Rebic scalda i motori, Ibra...

Si riaprono i cancelli di Milanello. Dopo il derby vinto, questa mattina il Milan è tornato al lavoro in vista della partita di Coppa Italia. Mercoledì sera i rossoneri ospiteranno la Lazio a San Siro per i quarti di finale del torneo. La squadra di Pioli si è allenata in palestra visto il forte vento: Rebic, fermo da gennaio per un problema alla caviglia, sta migliorando e dovrebbe essere convocato per la sfida; Tomori potrebbe essere risparmiato, mentre chi sicuramente non ci sarà è Ibrahimovic.