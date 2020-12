Milan, punto infermeria: Kjaer in dubbio per la Lazio, Ibra torna in gruppo

Buone notizie per Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic, come riporta Tuttomercatoweb.com, è tornato ad allenarsi in gruppo e punta al recupero per la gara contro il Sassuolo. Per lo svedese saranno decisivi i prossimi giorni per capire anche se ce la farà mercoledì prossimo contro la Lazio. Stesso discorso per Theo Hernandez che sembra aver smaltito il fastidio ai flessori che gli ha impedito di scendere in campo contro il Genoa. Ancora differenziato invece per Simon Kjaer che resta in dubbio sia per la sfida contro la squadra di De Zerbi che per quella contro i biancocelesti. Indisponibili fino al 2021 Gabbia e Bennacer.