Milan, rinnovo Romagnoli? Gazidis spiega: "Prenderemo decisioni nell'interesse del club"

Meeting a Casa Milan. I soci del club si sono riuniti nel pomeriggio in assemblea per discutere vari temi. A margine dell'incontro l'amministratore delegato ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato gli argomenti discussi. Tra i tanti, anche i rinnovi dei giocatori in scadenza, su tutti Kessie e Romagnoli: "Le decisioni non sono mai facili. Tutti i club negoziano con gli agenti ed è tutto molto sofisticato. Nel passato i giocatori non spingevano per andare via a parametro zero. Oggi, invece, i club operano in maniera responsabile dal punto di vista finanziaro. Ma i giocatori e gli agenti pensano come se il covid non ci fosse mai stato. Per arrivare alle cifre che vogliono, devono andare a parametro zero. Noi continueremo a prendere decisioni nell'interesse del club, rimanendo competitivi al top in Serie A e in Europa. Ma non possiamo trascendere dalla sostenibiltià economica. Penso che possiamo aver fatto degli errori, ma ogni decisione è stata presa per il bene del club".