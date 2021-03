Milan, Theo Hernandez attacca l'arbitro Pasqua sui social: poi ci ripensa... - FOTO

Nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A, il Milan cade a San Siro contro il Napoli grazie a un gol di Politano che rilancia gli azzurri in zona Champions. I rossoneri, evidentemente stanchi e poco lucidi dopo l'impegno di giovedì a Manchester, hanno da recriminare per un episodio dubbio nell'area partenopeo nei minuti finali. Dopo una mischia, Bakayoko tocca lievemente Theo Hernandez sul polpaccio. Il terzino si lascia cadere e chiede il calcio di rigore. L'arbitro Pasqua fa segno di no ma poi viene richiamato dal VAR. Dopo il check, il direttore di gara conferma la prima decisione di non assegnare il calcio di rigore al Milan. Nel post partita, Theo Hernandez ha scaricato tutta la sua rabbia sui social contro l'arbitro del match. Il laterale francese ha pubblicato, tra le storie Instagram, una foto di Pasqua accompagnata da diverse emoticon del vomito. Dopo pochi minuti Theo, forse pentito della scelta, ha fatto marcia indietro rimuovendo l'immagine.

