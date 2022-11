Milinkovic, prime parole da papà: "Dispiace non esserci". E sui Mondiali...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorni pieni di emozioni questi per Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista biancoceleste è volato negli Emirati Arabi con la nazionale in vista del Mondiale, mentre in Serbia la sua dolce metà dava alla luce la primogenita Irina. Il neo papà non ha potuto assistere alla nascita della piccola, per ovvi motivi, ma il loro primo incontro è solo rimandato. Al termine dell’amichevole contro il Bahrein, il Sergente ha commentato il lieto evento con un velo di malinconia negli occhi per non essere stato presente quel giorno. Queste le parole riportate da Sportklub: “Mi dispiace non esserci, ma sono venuto ai Mondiali”. Poi sulla gara ha aggiunto: “Abbiamo giocato una bella partita e fatto un buon preludio a quello che ci aspetta. Il mister ha anche detto che dovremmo fare un buon allenamento, correre e prepararci per il Brasile. È stato un momento difficile per noi quando siamo arrivati, ma abbiamo ancora quattro giorni, penso che tutti si abitueranno e saranno pronti quando inizieranno le partite".

