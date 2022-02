Miss Italia, niente da fare per la nostra Gulia Talia: vince Zeudi Di Palma

Giulia Talia deve accontentarsi della finale, ma non è riuscita a indossare la corona di Miss Italia. Miss Lazio e tifosa biancoceleste, la nostra portacolori è stata tra le 19 finaliste dello storico concorso di bellezza. Alla fine a spuntarla è stata Zeudi Di Palma, in concorso come Miss Napoili. La ragazza ha preceduto Gabriella Bagnasco (Basilicata), mentre terza è arrivata Lorena Tonacci (Campania). La finale si è svolta al casinò di Venezia ed è stata condotta da Elettra Lamborghini e Alessandro Di Sarno. La finale ha avuto anche un finale thriller con la conduttrice che ha letto il nome sbagliato della vincitrice. CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO

