MIXED - Lazio, Mandas: "Bodo e derby? Sarà la settimana più bella, non pensiamo..."

Mandas è stato tra i protagonisti della vittoria della Lazio contro l'Atalanta. Il greco è tornato titolare e lo ha fatto senza subire gol in una partita importantissima. Al termine dell'incontro l'estremo difensore ha parlato in zona mista commentando non solo il successo conquistato a Bergamo, ma anche la settimana che verrà. Queste le parole: "Che soddisfazione c’è nel tornare titolare e non subire gol? Sono molto, molto felice per questo. Aspettavo il mio momento che è arrivato oggi, sono anche molto felice per la squadra perché tutti abbiamo giocato fortissimo. Dobbiamo continuare così anche per la prossima”.

“Quanto è difficile non avere continuità nel rendimento? Solo l’allenamento può aiutare in questo. Lavoro tanto e bene anche col mister, lavoriamo molto bene. Tutti siamo pronti per tutte le partite, non solo io”.

“Che animo c’è nello spogliatoio? Siamo tutti felici e concentrati sulle prossime partite. Oggi è finita, torniamo con i tre punti ma dobbiamo pensare al Bodo e al derby”.

“Bodo/Glimt e derby? È una bella settimana per noi, non dobbiamo pensare che sia difficile e alla stanchezza. Pensiamo solo alle partite, questa sarà la settimana più bella perché giocheremo in Europa e poi il derby”.

“Lavoriamo bene in allenamento, vediamo i video sull’avversario. Tutti in campo abbiamo fatto bene, anche Provstgaard ha fatto un buon debutto”.

