MIXED - Rovella: "Questa la vera Lazio. Tifosi? Devastanti" - VIDEO

Al termine della sfida vinta contro la Dinamo Kiev, Rovella è intervenuto in zona mista. Queste le parole del biancoceleste ai microfoni dei cronisti presenti: “Siamo una squadra forte noi, mi aspettavo di vincere. Siamo venuti qua per questo. Ben venga che abbiamo vinto 3 a 0 senza prendere gol, sono felice per questo. C’è tanto da lavorare ancora, ma la strada è giusta. Promettiamo di lottare? L’Europa League noi la vogliamo giocare e anche bene, oggi si è visto. Lotteremo anche per l’Europa League e daremo tutto quello che abbiamo come abbiamo fatto oggi”.

“Oggi, come ho detto prima, non abbiamo preso gol e quindi siamo stati bravi a centro campo, bravi in difesa e anche gli attaccanti. Questo serve, ovviamente giocando con quattro giocatori offensivi ci devono dare una mano a centrocampo. Oggi l’han fatto bene, stiamo migliorando. Forse ci manca un po’ di gestione della palla, arriverà”.

“Mi sento ben voluto qui a Roma, le critiche sono giuste quando le cose non vanno bene. Se vanno bene, bisogna farsi i complimenti e ascoltare quello che c’è dall’esterno fino a un certo punto. Noi siamo qua e diamo il 100%. Mi sento migliorato nel mio ruolo, l’unica cosa che mi manca forse è arrivare più avanti al tiro e al gol. Mi piacerebbe farlo”.

“Questa è la vera Lazio. In Serie A abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, ma questa è la Lazio che dobbiamo aspettarci in ogni giornata. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti fin qui per sostenerci, sono speciali e io l’ho sempre detto che la Lazio ha un qualcosa di speciale. Un calore e un trasporto speciale, pubblico devastante”.

