MIXED ZONE - Lazio, Gila: "Che soddisfazione! Solidità difensiva? La strada è lunga" - VIDEO

Seconda partita da titolare e tra i migliori in campo di questa sera. Mario Gila è stato uno dei protagonisti della vittoria della Lazio contro il Celtic. Intervenuto in zona mista, dopo il triplice fischio, il centrale spagnolo ha commentato così la prova della squadra:

"Giocare è una soddifazione enorme, soprattutto con la vittoria della squadra. Dopo la sconfitta di Salerno volevamo portare i tre punti. Ora vediamo cosa fa l'Atletico Madrid questa sera, speriamo di ottenere il pass per gli ottavi di finale. Sono contento della mia prestazione, ho aspettato, lavorato per farmi trovare pronto in questi momenti. Fisicamente sto bene, è vero che non aver giocato una serie di partite consecutive mi può aver fatto perdere il ritmo, ma la preparazione di questi mesi mi ha permesso di non avere problemi. Il mister ci chiedeva personalità e voglia per oggi, penso che abbiamo risposto con una prestazione molto buona in entrambe le fasi. Oggi, con tutto il rispetto per la Salernitana, abbiamo affrontato una squadra di livello più alto e in Champions League. Anche a livello personale mi sono sentito molto meglio, sono molto contento".

SOLIDITA' DIFENSIVA - "Penso che abbiamo fatto dei passi avanti. Non siamo quelli dell'anno scorso, c'è ancora molta strada da fare per tornare a quel livello. Stiamo ritrovando che quella solidità che a nizio stagione non avevamo".

GERARCHIE - "Sento di poter avere più opportunità, un minutaggio più importante. Visto che il mister ha detto che non ci sono gerarchie in squadra, magari avrà più occasioni di giocare. E' vero che lo scorso anno la squadra stava meglio, quindi era più facile farmi giocare, ma ora sto facendo bene, quindi magari scenderò di più in campo".