MIXED ZONE - Lazio, Pedro: "Partita aperta. Al ritorno ci servirà la nostra gente" - VIDEO

La Lazio perde a Bodo, finisce 2-0 in favore dei padroni di casa, ma c'è ancora un ritorno da giocare. Nel post-partita, Pedro ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti in zona mista:

Pedro, che è successo?

"Partita difficile, lo sapevamo bene. Sono una squadra forte poi il terreno non giocava a nostro favore, anche se non è una scusa. Loro hanno giocato meglio, hanno meritato di vincere. Noi dobbiamo pensare al ritorno, dobbiamo rimontare".

Sicuro sia un vantaggio giocare il ritorno in casa vista la partita di oggi?

"Giocare in casa il ritorno per noi può essere molto importante. Abbiamo avuto un po' di fortuna, questo tiene aperta la partita in vista del ritorno per rimontare".

Perché ogni tanto la Lazio spegne la luce?

"Non lo so, a volte ci sono questi black out. L'importante è che la partita sia ancora aperta, abbiamo bisogno di tutta la gente, i nostri tifosi, il nostro stadio. Saranno con noi e non ho dubbi su questo. Prepariamo bene queste due partite, sono importanti per il nostro futuro".

Derby difficoltà in più o vantaggio?

"Il derby è il derby. Una parttia speciale, sappiamo che vuol dire per i nostri tifosi. Ora dobiamo riposare, ovviamente giocando oggi le gambe non stanno al 100% ma non è un alibi. È un derby, sarebbe molto importante vincerlo".

Com'è stato giocare sul sintetico?

"Molto difficile, non siamo abituati a questa superficie. Ma non è un alibi. Dovevamo far meglio, hanno fatto una grande partit. Ora dobbiamo pensare a come fargli male al ritorno".

