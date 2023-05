MIXED ZONE | Pellegrini: "Serve voglia e cattiveria. Abbiamo parlato coi tifosi e..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine di Lecce - Lazio, Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti in mixed zone per commentare la sfida:

"Questa è una Lazio che sta soffrendo tanto?"

"Ci capitano momenti in cui siamo spenti come negli ultimi 5 minuti del primo tempo e i primi 5 del secondo. Non possiamo permettercelo se vogliamo perseguire il nostro obiettivo. Se ne è aprlato negllo spogliatoio, dobbiamo e possiamo fare qualcosa di più".

"Forse portavate le scorie del pareggio allo scadere di primo tempo. La Lazio era spenta, presa in contropiede dal Lecce"

"Sono impressioni che ci possono stare. Non dobbamo pensare agli eventi negativi che accadono, non è nella partita che si deve analizzare cosa si sbaglia, ma si deve riaprire il risulato, metterci voglia e cattiveria".

"Giocate con meno serenità?"

"Se avessimo paura certi atteggiamenti non li doremmo avere. Quello che dobbiamo fare è non pensare, noi siamo responsabili del nostro destino. Eravamo secondi, le prossime 3 dovremo vincerle tutte"

"Questione mentale o fisica?"

"Queste cose le deve analizzarle il mister. Ognuno ha il suo computo, spetta allo staff tecnico capirlo. Non dobbiamo pensare ad alibi, ma guardare in faccia la realtà e dare tutto per portare a termine la stagione nel migliore dei modi".

"Vedi presupposti per scudetto anno prossimo?"

"Non stiamo pensando a quello che può essere tra 3 settimane, qundi neanche alla prossima stagione, che è lotnana anni luce. Dobbiamo concentrarci sulle ultime 3 partite e mettere le basi per il prossimo anno".

"Vuoi lanciare messaggio da tutta squadra per i tifosi?"

"Non credo di essere il giocatore giusto. Sto qui da 4 mesi, c'è gente che è qui da 8 anni e c'è un percorso col mister da 2 anni. Abbiamo parlato coi tifosi, sanno cosa pensiamo, la voglia l'hanno vista, gli errori anche e ci dovremo lavorare. Quello di finire la stagione nel migliore dei modi è l'obiettivo di tutta la società".

