Moggi: “Lazio troppo brutta per essere vera. Manca l’autostima”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Libero per analizzare la vittoria dei bianconeri ai danni della Lazio in campionato. Queste le sue parole: "La Juve batte la Lazio 3-1: difficile dare un giudizio sulla Lazio, troppo bella per 20’ e poi troppo brutta per essere vera. C’è carenza di autostima nell’ambiente laziale, ed è una brutta gatta da pelare per un allenatore giovane come Simone Inzaghi”.