Moggi: "Per il Napoli non sarà facile affrontare la Lazio, credo che Conte..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il big match tra Lazio e Napoli è tra le sfide più attese della venticinquesima giornata. I biancocelesti sono in lotta per la corsa Champions, gli azzurri vogliono blindare la vetta dopo essersi lasciati sfuggire l'occasione nell'ultimo turno contro l'Udinese. A dire la sua sulla partita di sabato all'Olimpico è stato Luciano Moggi, intervenuto alla trasmissione "Salite sulla giostra". Queste le considerazioni del dirigente sportivo: "Il Napoli è primo in classifica, nonostante il pari con l'Udinese e nonostante la gara dell'Inter di ieri sera. Questo aumenta la rabbia di Conte che vuole vincere lo scudetto e caricherà la squadra in maniera tale da non andare oltre. A volte per caricare troppo il motore va fuori giri, lui invece è uno ben voluto dallo spogliatoio e i giocatori restano sempre a bocca aperta quando parla. La gara del Napoli all'Olimpico con la Lazio non sarà facile, anche l'Inter avrà una sfida difficile con la Juve per cui credo che le cose resteranno così anche al termine della prossima giornata".

