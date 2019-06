Mondiale U20, Ucraina in semifinale: sfida la vincente di Italia - Mali

Sono iniziati i quarti di finale del Mondiale Under 20 in corso in Polonia. Nella prima sfida l'Ucraina ha avuto la meglio sulla Colombia per 1-0. Decisivo il gol di Sikan all'11', che i ragazzi di Petrakov hanno saputo difendere fino alla fine. I Cafeteros sono rimasti in dieci all'86' a causa dell'espulsione di Carbonero, decisa dopo il consulto Var. L'Ucraina sfiderà in semifinale la vincente di Italia - Mali, secondo quarto di finale in programma alle 18.30 a Tychy.

