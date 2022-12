Mondiali Argentina | Scaloni: "Se mio padre potesse vedermi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lionel Scaloni ha scritto il suo nome nella storia dell'Argentina. Il ct, ed calciatore della Lazio, ha condotto il suo gruppo prima alla vittoria della Coppa America e ora alla conquista del titolo Mondiale. Queste le sue parole al termine della gara ai microfoni di Rai Sport: "Sono grato del supporto della mia famiglia. Se mio padre potesse vedermi, e penso che lo stia facendo… Lui e mia madre mi hanno insegnato a non arrendermi mai, in nessuna circostanza. Anche quando non si vince è importante aver dato tutto".