Mondiali Qatar | Argentina - Croazia: le probabili formazioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale di Qatar 2022 alza il sipario sulle semifinali: la prima delle due in programma è Argentina - Croazia. Scaloni recupera Di Maria e sceglie di tornare al 4-3-3 dopo aver virato sul 3-5-2 nel quarto di finale contro l'Olanda: il Fideo comporrà il tridente insieme a Messi e Alvarez, mentre per il resto tutto confermato con la sola novità di Tagliafico al posto di Acuna. Dalic conferma l'undici che ha iniziato contro il Brasile: Pasalic e Perisic sulla trequarti alle spalle di Kramaric e davanti al super centrocampo composto da Modric, Brozovic e Kovacic. Dietro il leader è Gvardiol, in corsa per il titolo di miglior difensore del Mondiale. Di seguito le probabili formazioni.

Argentina - Croazia

Argentina (4-3-3) - E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. CT: Scaloni.

Croazia (4-3-2-1) - Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric. CT: Dalic.