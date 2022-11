Mondiali Qatar | Finisce a reti bianche la partita tra Danimarca e Tunisia

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non si fanno male Danimarca e Tunisia che nei 90' di gioco non riescono a trovare neanche una rete. Le due squadre per tutta la partita tengono un ritmo molto alto, producono occasioni da gol e si vedono entrambe annullare un gol per fuorigioco. Ad avere il pallino del gioco in mano, dopo un inizio difficile, è la Danimarca che dà sempre l'impressione di poter far male agli avversari, nonostante le ottime chance prodotte anche dalla Tunisia. Termina 0-0, dunque, la orima sfida del gruppo D, in attesa della partita di questa sera tra Francia e Australia.