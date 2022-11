Mondiali Qatar | Il Portogallo stende il Ghana: Ronaldo da record

TUTTOmercatoWEB.com

Gran festa portoghese allo Stadium 974 dove il Portogallo batte per 3-2 il Ghana. La squadra "di casa" soffre e non riesce a trovare mai la via del gol tanto che nell'avvio ha avuto una grande chance sprecata da Cristiano Ronaldo. Al 65' però, l'ex Manchester United conquista e poi trasforma il rigore che vale l'1-0. Qualche attimo dopo, arriva il botta e risposta di André Ayew che prima firma il pari, e poi viene beffato da Joao Felix che ha riportato avanti i suoi. A segno anche un giocatore proveniente dalla Serie A, Rafael Leao che entra e cala il tris. Non serve a niente il gol di Bukari all'89'. All'ultimo minuto Diogo Costa si perde e rischia un clamoroso errore, provvidenziale la scivolata di Williams al momento del tiro. Non solo il Portogallo vince ma lo fa grazie anche a un traguardo da capogiro. Con il gol segnato su rigore al Ghana, CR7 ha realizzato un altro incredibile record della sua impressionante carriera. Il portoghese è infatti il primo giocatore ad aver segnato in 5 edizioni dei Mondiali.