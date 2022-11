Mondiali Qatar | L'Arabia Saudita usa quattro slot per i cambi: ecco perché è regolare

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'Arabia Saudita a sorpresa si è imposta per 2-1 contro l'Argentina di Messi, in una vittoria storica per il paese. Verso la fine della partita, però, è accaduta una cosa che solo i più attenti avranno notato. I sauditi, a causa di un colpo al volto di un loro giocatore, hanno effettuato il loro quinto cambio usufruendo di quattro slot, quindi uno in più di quanti sono previsti dal regolamento di base. Nonostante questo, però, non è stata commessa un'irregolarità. La normativa, infatti, prevede che in caso di trauma cranico, confermato dai medici e dalle immagini, le squadre hanno la possibilità di effettuare un cambio aggiuntivo, aldilà di quanti slot siano stati utilizzati. Una situazione analoga è stata notata nella partita giocata ieri tra l'Inghilterra e l'Iran. Anche in questa circostanza si sono scontrati difensore e portiere iraniani e l'impatto ha costretto l'estremo difensore a essere sostituito. Al termine della sfida l'Iran contava ben sei sostituzioni, una in più di quelle previste. Questa sostituzione è chiamata APCS (additional permanent concussion substitutes) ed è stata sperimentata per la prima volta in Premier League nel 2020/2021. Si tratta di una delle poche regole in cui l'arbitro non ha potere decisionale, ma il tutto sta ai video e agli esami dei medici, che devono prendersi tutto il tempo necessario per una sostituzione. Se il direttore di gara, però, dovesse ritenere che l'APCS sia stato usato in maniera errata, dovrà avvisare la federazione. Quando una squadra effettua un cambio per APCS, gli avversari in automatico guadagnano anche loro la possibilità di effettuare la sostituzione.