Mondiali Qatar | Pesantissima nota del Parlamento UE: "Corruzione dilagante nella FIFA"

Il Parlamento Ue condanna la morte di migliaia di lavoratori migranti e gli infortuni subiti dai lavoratori durante i preparativi per la Coppa del mondo 2022 in Qatar. I deputati sottolineano in una nota che:

"il Qatar ha vinto la procedura di gara della Coppa del mondo Fifa in un contesto di accuse credibili di corruzione e concussione, e deplorano la morte e gli infortuni di migliaia di lavoratori migranti, principalmente nel settore delle costruzioni, che hanno aiutato il paese a prepararsi per il torneo". Nel descrivere la corruzione all'interno della Fifa come "dilagante, sistemica e profondamente radicata", i deputati "deplorano la mancanza di trasparenza e la chiara mancanza di una valutazione responsabile dei rischi che ha caratterizzato la scelta del Qatar come paese ospitante della Coppa del mondo nel 2010, sottolineando come la Fifa abbia seriamente danneggiato l'immagine e l'integrità del calcio mondiale". Il Parlamento esorta "i Paesi Ue, in particolare quelli con grandi leghe nazionali di calcio, come la Germania, la Francia, l'Italia e la Spagna, a esercitare pressioni sulla Uefa e sulla Fifa affinché quest'ultima si impegni a realizzare riforme fondamentali. Tra queste, l'introduzione di procedure democratiche e trasparenti per l'assegnazione dei mondiali di calcio e la rigorosa applicazione dei diritti umani e dei criteri di sostenibilità per i paesi ospitanti".