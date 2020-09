Montenegro, Marusic: "Abbiamo grandi motivazioni, vogliamo vincere il girone"

Domani alle ore 18 il Montenegro affronterà Cipro nella gara di Nations League. Dopo aver lo scorso anno terminato con soli tre punti il girone di qualificazione, l'obiettivo è riscattarsi. A parlare in conferenza stampa è stato il turno del laziale Adam Marusic: "Abbiamo sicuramente una grande voglia di fare qualcosa di buono. Abbiamo sei partite e faremo di tutto per finire primi nel girone". Cipro sarà la prima rivale, con il nuovo allenatore Johan Valem, che Marusic conosce bene. "Valem è stato il mio allenatore in Belgio, a Kortrijk. Lo conosco bene, so cosa chiede alla sua squadra, ma pensiamo a noi stessi". Poi sul ritorno di Jovetic in Nazionale dopo due anni: "Quando Jovetic e Savic sono con noi, significa molto per noi, ma ancora una volta abbiamo problemi, non abbiamo quattro giocatori importanti. Penso però che abbiamo la qualità per sostituirli e grandi motivazioni. Chi ha motivazioni più grandi nel calcio, spesso vince".

