Monza, Bocchetti: "Ho massimo rispetto per Nesta, ma..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Nel corso del prepartita di Parma-Monza, ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico dei brianzoli Salvatore Bocchetti per parlare del match:

Partenza ideale in uno scontro diretto, c'è voglia di riscatto?

"Sicuramente è una partita importante per noi, ma non ci sono partite ideali in A".

Cosa vuole e cosa no qua a Parma? Cosa non va della squadra lasciata da Nesta?

"Ho massimo rispetto per Nesta, ma non entro in merito a cosa c'è stato prima, dobbiamo fare una partita sotto il punto di vista della cattiveria che sia giusta".

Cosa si porta dietro da Verona?

"Una esperienza che mi ha fatto crescere tanto, ora darò tutto al Monza".

