Monza, insieme a Brocchi un altro ex Lazio? La pazza idea di Berlusconi

Dopo la promozione in Serie B, il Monza di Cristian Brocchi guarda con fiducia al futuro. La società di Berlusconi investirà molto sul mercato, a partire dallo staff. L'ex Lazio, come confermato in un'intervista a Binario Sport, ha ammesso la possibilità di vedere Christian Vieri al suo fianco la prossima stagione: "Vieri nello staff? Non sa ancora cosa fare del suo futuro, ma di calcio ne capisce eccome anche se fare l’allenatore è faticoso e difficile e non fa per tutti. Lui però riesce in ogni cosa che fa. Vedremo”.

